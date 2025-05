FantaEurovision 2025 | dove iscriversi ed entro quando come funziona il regolamento

FantaEurovision 2025, il gioco che coinvolge appassionati del celebre concorso canoro, è giunto alla sua quinta edizione. Con oltre 50.000 squadre già iscritte, l'emozione è alle stelle! Ma dove iscriversi, entro quando e come funziona il regolamento? Scopriamo insieme tutti i dettagli per partecipare e vivere al meglio questa avventura musicale.

FantaEurovision2025 si presenta come una sfida per migliaia di persone in vista della famosa competizione canora che si svolgerà da domani al 17 maggio.Sono già state superate le 50mila squadre iscritte a quella che è una quinta edizione del gioco che ruota attorno all’Eurovision Song Contest. Mancano meno di 24 ore per la chiusura delle iscrizioni a questo fantasy game che è molto amato in Italia dopo il successo del FantaSanremo. L’appuntamento inizia ovviamente domani, insieme al concorso, e le squadre si possono formare fino alla mezzanotte di oggi. Ma comefunziona?FantaEurovision2025: regolamento, comefunziona e tutte le curiosità (Notizie.com)Giocare in realtà è davvero molto facile, basta accedere e iscriversi alla web app FantaEurovision.com creando una squadra con 7 fra i 37 artisti in gara. 🔗Leggi su Notizie.com © Notizie.com - FantaEurovision 2025: dove iscriversi ed entro quando come funziona, il regolamento

