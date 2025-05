‘Fame’ di conducenti in tutta Europa L’82% delle aziende è sotto organico

La carenza di autisti nel trasporto pubblico sta diventando un'emergenza che interessa tutta Europa, con migliaia di posti vacanti in diversi Paesi. In Italia mancano almeno 10mila conducenti, mentre Francia, Germania e Spagna affrontano situazioni analoghe. Questa crisi colpisce l'82% delle aziende del settore, compromettendo la qualità del servizio. Start Romagna si mobilita per affrontare questa sfida su più fronti, cercando soluzioni efficaci e innovative.

La carenza di autisti nel trasporto pubblico è ormai un'emergenza europea: se, nel nostro Paese, mancano almeno 10mila conducenti, in Francia se ne cercano dai 9 ai 15mila, in Germania 15mila, in Spagna 11mila. La criticità riguarda, a livello europeo, L'82%delleaziende di trasporto pubblico: a risentirne, naturalmente, è la qualità del servizio offerto. Start Romagna si impegna su più fronti per allargare la propria base di autisti: ai canali tradizionali l'azienda ha affiancato, negli ultimi anni, nuove iniziative sul territorio, alcune delle quali sperimentate per la prima volta.Le forme di reclutamento attualmente in uso sono le selezioni pubbliche - aperte a candidati già in possesso di titoli di guida e, quindi, immediatamente operativi -; le chiamate dirette di autisti che si propongono sui canali aziendali e il progetto denominato 'Scuderia Start'.

