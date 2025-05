Falso allarme bomba in una scuola a San Giorgio a Cremano

Attimi di paura all'Istituto Iti 'Enrico Medi' di San Giorgio a Cremano (Napoli) per un falso allarme bomba. Il sindaco Giorgio Zinno ha denunciato la diffusione di voci infondate, sottolineando l'importanza di preservare la sicurezza e la serenità in un ambiente scolastico. La situazione si è risolta rapidamente, ma ha sollevato interrogativi sulla responsabilità delle informazioni.

Tempo di lettura: 2 minutiAttimi di panico per un allarmebomba, rivelatosi Falso, all’Istituto Iti ‘Enrico Medi’ a San Giorgio a Cremano (Napoli): a darne notizia sui social il sindaco, Giorgio Zinno, che condanna voci infondate, soprattutto in un contesto sensibile quale la scuola. Una segnalazione anonima intorno alle 8.00 – scrive il sindaco – è giunta al Commissariato di Polizia e annunciava la presenza di un ordigno presso l’Iti ‘Medi’. A quel punto le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno avviato le procedure di evacuazione della scuola, mentre attraverso la Polizia Municipale, è stata interdetta la strada al traffico per garantire la massima sicurezza di studenti, docenti e personale. Intanto nell’Istituto gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di San Giorgio a Cremano e il nucleo cinofilo di Napoli hanno effettuato un’approfondita ispezione dell’edificio, effettuata con i cani e con apposita strumentazione, accertando che si trattasse di un Falsoallarme. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Falso allarme bomba in una scuola a San Giorgio a Cremano

Su altri siti se ne discute

Falso allarme bomba su volo American Airlines atterrato a Fiumicino: l’alert dopo una mail anonima - È stata una mail anonima arrivata all'aeroporto di Delhi a far scatare l'allarme bomba su un volo American Airlines partito da New York e diretto in India. L'aereo è atterrato a Fiumicino.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Falso allarme bomba al McDonald's, paura al Villaggio Mosè - Falso allarme bomba al McDonald's del Villaggio Mosè. Una telefonata anonima ha avvisato della presenza di un ordigno nel locale.È avvenuto attorno all'una di notte. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i carabinieri della vicina stazione che hanno fatto evacuare il locale all'interno... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

Studente denuncia falso omicidio chiamando da scuola il 112: “Mi annoiavo in classe”. Denunciato per procurato allarme - Un adolescente milanese di 16 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per procurato allarme dopo aver segnalato un falso omicidio in Piazza Duomo.L'articolo Studente denuncia falso omicidio chiamando da scuola il 112: “Mi annoiavo in classe”. Denunciato per procurato allarme sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Falso allarme bomba in una scuola a San Giorgio a Cremano; falso allarme bomba a scuola; Falso allarme bomba, scuola evacuata e alunno denunciato: Era uno scherzo. Non sarà condannato, ecco come sarà punito; Falso allarme bomba in una scuola di Latina, evacuato l'edificio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Falso allarme bomba in una scuola a San Giorgio a Cremano - Attimi di panico per un allarme bomba, rivelatosi falso, all'Istituto Iti 'Enrico Medi' a San Giorgio a Cremano (Napoli): a darne notizia sui social il sindaco, Giorgio Zinno, che condanna voci infond ... 🔗ansa.it

San Giorgio a Cremano, Falso allarme bomba in una scuola - Attimi di panico per un allarme bomba, rivelatosi falso, all'Istituto Iti “Enrico Medi” a San Giorgio a Cremano: a darne notizia sui social ... 🔗msn.com

Allarme bomba alla Torre Carlo V di Porto Empedocle: nessun ordigno trovato, aperta un’inchiesta - Attimi di tensione nel pomeriggio del 30 aprile a Porto Empedocle, dove una telefonata anonima ha fatto scattare l’allarme bomba alla storica Torre Carlo V. L’allerta, giunta in un momento di grande a ... 🔗scrivolibero.it