falso allarme bomba a scuola adesso è caccia a chi ha fatto la telefonata

Attimi di paura questa mattina all’Istituto tecnico industriale "Enrico Medi" di San Giorgio a Cremano per un falso allarme bomba. La polizia ha ricevuto una segnalazione anonima intorno alle 8, avviando immediatamente le operazioni di evacuazione. Ora è caccia all'autore di questa inquietante chiamata che ha messo in allerta studenti e personale scolastico.

