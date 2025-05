Falso account X di Papa Leone XIV | attenzione alle truffe online

Dopo l’elezione di Papa Leone XIV, la piattaforma X (ex Twitter) è stata invasa da profili falsi che si spacciavano per il nuovo pontefice. Tra questi, l'account @CardPrevost, presentatosi come “Pope Leo XIV. Official account”, ha attirato l’attenzione di numerosi utenti e giornalisti. Tuttavia, un’analisi della sua attività ha rivelato che era stato creato nel 2024, ben dopo la sua elezione.

Dopo l’elezione di PapaLeone XIV, alcuni utenti hanno creato profili falsi su X (ex Twitter) spacciandosi per il nuovo pontefice. Uno di questi account, con il nome utente @CardPrevost, si presentava come “Pope Leo XIV. Official account”, attirando l’attenzione di numerosi utenti e giornalisti. Tuttavia, analizzando l’attività dell’account, si è scoperto che era stato creato nel 2024 e conteneva solo quattro post. Inoltre, il nome utente era stato precedentemente associato a un altro profilo, suggerendo che il gestore avesse modificato le informazioni per impersonare il nuovo Papa e ottenere follower facilmente.Falsoaccount X di PapaLeone XIV: come riconoscere un account ufficialePer evitare di cadere in simili trappole, è importante seguire alcune linee guida:Verifica la spunta blu: Gli account ufficiali su X sono contrassegnati da una spunta blu, che indica l’autenticità del profilo. 🔗Leggi su Chiccheinformatiche.com © Chiccheinformatiche.com - Falso account X di Papa Leone XIV: attenzione alle truffe online

Su altri siti se ne discute

Il falso account X di Papa Leone XIV “Robert Francis Prevost” - Moltissimi utenti, compresi diversi giornalisti italiani e stranieri, hanno iniziato a seguire l’account X di “Robert Francis Prevost” (@CardPrevost) convinti si trattasse di quello ufficiale del neo eletto Papa Leone XIV. A far sorgere qualche dubbio dovrebbe essere la biografia dell’account stesso, che riportava già l’elezione: «Pope Leo XIV. Official account». Un po’ troppo presto, considerando gli impegni del nuovo Papa: davvero avrebbe trovato il tempo di prendere il cellulare per aggiornarla? In realtà, si tratta di un account falso che in precedenza aveva un altro nome. 🔗Leggi su open.online

L’account X “Robert Prevost” e il commento su JD Vance che scatena gli utenti Pro-Dem e MAGA: «Un altro Papa Woke» - A seguito dell’annuncio dell’elezione di Papa Leone XIV, un account X ha iniziato a raccogliere decine di migliaia di follower e sembra destinato a crescere rapidamente. Si tratta dell’account attribuito a Robert Francis Prevost (@drprevost), la cui autenticità, nonostante il bollino blu, al momento non può essere confermata al 100%. A scatenare le reazioni degli utenti è stata una condivisione critica nei confronti di un intervento di JD Vance sulle parole di Gesù Cristo. 🔗Leggi su open.online

L'account X di Papa Leone XIV e i tweet contro la politica sui migranti di Trump e J.D. Vance - Il nuovo Papa è l'americano Robert Francis Prevost. La stessa nazionalità di Donald Trump ma, a giudicare da alcuni suoi tweet risalenti allo scorso febbraio, con idee molto diverse sul tema dei migranti. L'account X di Papa Leone XIV veniva usato per lo più per repostare contenuti e notizie riguardanti la Chiesa, Papa Francesco o eventi legati alla sua attività in Peru. Recentemente però Prevost aveva pubblicato due articoli, uno di America Magazine e uno di NcrOnline che esprimevano una linea contraria rispetto a quella portata avanti negli Stati Uniti da Donald J. 🔗Leggi su ilfoglio.it

Il falso account X di Papa Leone XIV Robert Francis Prevost; Papa Leone XIV e i social: l'account X del Vaticano non è ancora aggiornato, quale sarà la politica?; Il falso account X di Papa Leone XIV “Robert Francis Prevost”; Papa Leone XIV che balla Huayno? No, il video virale mostra un altro sacerdote. 🔗Ne parlano su altre fonti

Papa Leone XIV e i social: l'account X del Vaticano diventa Papa Francesco Archivio. Quale sarà la sua politica? - Subito dopo l'elezione di Papa Robert Francis Prevost sono spuntati decine di profili fake (molti già cancellati dalle stesse piattaforme) che hanno ingannato molti utenti ... 🔗msn.com

Cosa sappiamo di questo account su X che sembra di papa Leone XIV - Poco dopo l’annuncio che Robert Francis Prevost era stato eletto papa con il nome di Leone XIV, in molti si sono accorti che su X (ex Twitter) c’è un account che per nome, foto e biografia sembrerebbe ... 🔗ilpost.it

L'account X di Robert Francis Prevost ci racconta come la pensa il nuovo Papa su molti temi chiave - Subito dopo l'elezione al soglio pontificio, alcuni presunti repost hanno iniziato a fare il giro del mondo: ecco cosa ci dicono delle sue posizioni su Trump e Ucraina, ma non solo ... 🔗wired.it