Falsifica la ricetta medica a Casalgrande 58enne denunciato | quale farmaco è riuscito a ottenere

Un uomo di 58 anni denunciato a Casalgrande per Falsificazione di ricettamedica per ottenere oppioidi. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Falsifica la ricetta medica a Casalgrande, 58enne denunciato: quale farmaco è riuscito a ottenere

Se ne parla anche su altri siti

Casalgrande, usa ricetta contraffatta per ottenere farmaco - Casalgrande (Reggio Emilia), 12 maggio 2025 – Avrebbe falsificato una ricetta medica per ottenere una confezione medicinale derivante dalla classe degli oppioidi, inducendo in errore il personale della farmacia che successivamente, a seguito di un'analisi più approfondita della ricetta, si accorgevano che si trattava di ricetta medica contraffatta. E’ seguita la denuncia ai carabinieri di Casalgrande, con le indagini che hanno portato a un uomo di 58 anni, di origine egiziane, denunciato per falsità materiale commessa dal privato. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Non può farle la ricetta medica, la paziente si arrabbia e aggredisce la dottoressa - Ancora un episodio di aggressione ai danni di personale medico e sanitario. L'ultimo caso si è verificato nel Centro di salute mentale di via Bottone a Messina. I fatti risalgono a giovedì 8 maggio quando una donna di 52 anni non ha potuto ricevere una ricetta per una terapia a causa della... 🔗Leggi su messinatoday.it

Carciofi ripieni alla siciliana, la ricetta! - La ricetta dei carciofi ripieni è una ricetta tipica siciliana, una ricetta molto semplice che prevede un ripieno con pangrattato, acciughe, aromi e formaggio. In genere i carciofi ripieni vengono prepararti con delle patate e cucinati in un pentolino con olio evo e aglio.Ingredienti (per 8 carciofi)4 fette di pancarré – 8 filetti di acciuga sott’olio – 1 spicchio d’aglio – 1 scalogno – prezzemolo – maggiorana – timo – rosmarino fresco – 1 fetta di caciocavallo – 8 patate medie – olio d’olivaProcedimentoPer prima cosa pulite i carciofi. 🔗Leggi su ilfogliettone.it

Falsifica la ricetta medica a Casalgrande, 58enne denunciato: quale farmaco è riuscito a ottenere; Falsifica ricette mediche e ritira i farmaci, denunciato; Casalgrande. Falsifica la ricetta medica per avere un farmaco oppioide: scoperto e denunciato; Falsifica ricetta medica, il farmacista lo smaschera e lo fa denunciare. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Falsifica la ricetta medica a Casalgrande, 58enne denunciato: quale farmaco è riuscito a ottenere - Un uomo di origini egiziane è stato denunciato per falsificazione di una ricetta medica a Casalgrande. Il 58enne avrebbe tentato di ottenere illegalmente un farmaco oppioide. L’episodio è stato ... 🔗virgilio.it

Casalgrande: falsifica ricetta medica e ritira farmaci derivanti dalla classe degli oppioidi - Avrebbe falsificato una ricetta medica per ottenere un medicinale derivante dalla classe degli oppioidi, inducendo in errore il personale medico farmacista che, successivamente, a seguito di un’analis ... 🔗nextstopreggio.it

Falsifica ricetta medica, il farmacista lo smaschera e lo fa denunciare - CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Un uomo di 58 anni è stato denunciato per falsità materiale. Avrebbe infatti falsificato una ricetta medica per ottenere una confezione di farmaci della classe degli oppi ... 🔗reggionline.com