False comunicazioni giudiziarie con accuse di pedofilia l' ultima frontiera delle truffe on line

Mercoledì scorso, numerosi trevigiani hanno ricevuto e-mail contenenti accuse infamanti di pedopornografia e pedofilia, spingendoli a contattare la Questura di Treviso. Questa situazione segna un preoccupante ritorno di un raggiro noto alle forze di polizia, che continua a colpire innocenti con false accuse, alimentando panico e confusione tra la popolazione. È fondamentale rimanere vigili e informati su tali truffe per difendersi adeguatamente.

Neil Gaiman: "I messaggi di testo dimostrano che le accuse di stupro sono false" - L'autore di Coraline e Good Omens sostiene che i testi dei messaggi proverebbero la sua innocenza dopo le accuse di violenza sessuale. A quasi un mese di distanza dalle accuse di stupro, traffico di esseri umani e altri reati avanzate dall'ex tata di suo figlio, Neil Gaiman ha definito le affermazioni 'una farsa'. Secondo lo scrittore e sceneggiatore, le accuse mirano a far ottenere un 'ingiusto risarcimento economico' da un milione di dollari, obiettivo finale di un presunto piano orchestrato per massimizzare la cattiva pubblicità nei suoi confronti. 🔗 Leggi su movieplayer.it

Gerard Depardieu, processo a Parigi per violenze sessuali e molestie: “Tutte accuse false” - È iniziato oggi a Parigi il processo a Gérard Depardieu per violenze sessuali e molestie, con la prima udienza presso il tribunale della capitale francese. L’attore, 76 anni, è stato accolto da una manifestazione di attiviste femministe che hanno intonato slogan come “Vittime, vi crediamo; stupratori, vi vediamo” e “Ne toccate una? Reagiamo tutte”. Depardieu è rimasto in silenzio, mentre il suo legale ha respinto ogni accusa, definendole “falsità”. 🔗 Leggi su thesocialpost.it

