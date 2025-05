' Falsario' commette una truffa durante l' affidamento in prova ma si pente riconcesso il beneficio

In breve da Zazoom:

Il tribunale di sorveglianza di Napoli, guidato dalla presidente Elvira Castelluzzo, ha esaminato la richiesta di revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali per Arcangelo Paolo Abbate, un 64enne di Castel Volturno attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale, dove sta scontando una pena di 1 anno e 4 mesi. La decisione sulla sua situazione ha sollevato interrogativi e discussioni in merito all'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

Il tribunale di sorveglianza di Napoli, presieduto da Elvira Castelluzzo si è pronunciato sulla revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali concesso ad Arcangelo Paolo Abbate, 64enne di Castel Volturno, detenuto al carcere di Poggioreale in espiazione di una pena a 1 anno e 4 mesi di. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - 'Falsario' commette una truffa durante l'affidamento in prova ma si pente, riconcesso il beneficio

Ne parlano su altre fonti

Infermiere del Riuniti arrestato per truffa. Faceva visite private durante l’orario di servizio - Un infermiere dell’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno è stato arrestato con l’accusa di truffa ai danni dello Stato dopo essere stato sorpreso a effettuare visite private a domicilio durante il suo orario di lavoro.Secondo le indagini condotte dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe più volte abbandonato il suo posto di lavoro in ospedale per recarsi presso le abitazioni di alcuni pazienti, ai quali offriva prestazioni infermieristiche a pagamento. 🔗Leggi su laspunta.it

Tecnico radiologo accusato di truffa a Bologna: andava al bar e a fare la spesa durante l'orario di lavoro - Un tecnico radiologo di Bologna è accusato di truffa aggravata e falsa attestazione della presenza in servizio. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Tentata truffa durante l'incontro di calcio Avellino – Monopoli: quattro denunciati per falsi biglietti - La D.i.g.o.s. della Questura di Avellino ha deferito alla Procura della Repubblica di Avellino quattro persone per tentata truffa poiché, in occasione dell’incontro di calcio Avellino – Monopoli disputatosi lo scorso 13 aprile, le stesse hanno tentato di introdursi all’interno del settore Curva... 🔗Leggi su avellinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

'Falsario' commette una truffa durante l'affidamento in prova ma si pente, riconcesso il beneficio; Como, truffa al test della patente: auricolare e telefonino per copiare all'esame; Permesso donazione sangue non effettuata: quando è reato; Falsa cieca scoperta a Gioia Tauro: si è finta invalida per 15 anni, dovrà risarcire cifra da capogiro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media