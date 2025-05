Falconara lavori alla rete idrica dalle 22 Rubinetti chiusi nelle zone di periferia

In breve da Zazoom:

A partire dalle 22 di questa sera, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa nelle periferie di Falconara, a causa di lavori sulla rete idrica. I residenti delle zone di Villanova, Capitaneria di porto, Fiumesino e altre arterie del comune dovranno fare i conti con rubinetti chiusi. Viva Servizi ha annunciato il ripristino dell'erogazione in tempi brevi, ma fino a quel momento gli utenti sono invitati a prepararsi adeguatamente.

lavoriallareteidrica, Rubinettichiusinelle periferie falconaresi a partire dalle 22 odierne. Viva Servizi, infatti, ha informato che stanotte l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nellezone di Villanova, Capitaneria di porto (via Monti e Tognetti), Fiumesino, via delle Caserme, via del Fossatello, Rocca Priora, lungomare Rocca Priora, via Clementina (zona Poiole). È previsto il ripristino completo del servizio entro le 7 di domani, ma l’intervento potrebbe essere ultimato anche con un po’ di anticipo. L’azienda fa sapere che si tratta di interventi "di manutenzione straordinaria relative alle condotte idriche finanziati con fondi Pnrr" e "finalizzati alla riduzione delle perdite e alla distrettualizzazione delle reti più significative del territorio dell’Aato 2". Viva Servizi "si scusa per i possibili disagi confermando l’impegno a contenerli il più possibile e consigliando agli utenti quando il servizio verrà riattivato, di far scorrere l’acqua per qualche secondo prima di utilizzarla". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Falconara, lavori alla rete idrica dalle 22. Rubinetti chiusi nelle zone di periferia

Se ne parla anche su altri siti

Rete idrica: lavori e divieti in via Pistoiese - Sono giorni di cantieri. Prosegue come da programma l’intervento di manutenzione e risanamento stradale in via Matteotti, che andrà avanti fino al 12 maggio. Ci sarà pertanto il senso unico nel tratto da piazza Stazione alla rotatoria con via Machiavelli e Ponte alla Vittoria. Il traffico proveniente da piazza Stazione diretto verso via Matteotti sarà deviato in via Buozzi e via Machiavelli.In tema di sottoservizi prosegue l’intervento di rinnovo della rete idrica di via Pistoiese. 🔗Leggi su lanazione.it

Lavori per la manutenzione della rete idrica, acqua a singhiozzo in due aree della città - Da lunedì 3 marzo Amap avvierà una serie di interventi di manutenzione – che prevedono la sostituzione dei misuratori di portata in corrispondenza dei punti di alimentazione alle sottoreti cittadine – finanziati attraverso misure di programmazione europee. Queste attività, come comunica l'ex... 🔗Leggi su palermotoday.it

Lavori programmati alla rete idrica; mezza provincia di Latina resta senza acqua - Interruzione idrica il 3 marzo: Acqualatina avvia lavori di manutenzione sulla reteI lavori di rifunzionalizzazione della condotta principale di Sardellane, inizialmente programmati per fine febbraio, sono stati posticipati e verranno eseguiti lunedì 3 marzo. La decisione di rimandare l’intervento è stata presa per rispondere alle richieste di alcune amministrazioni locali, che avevano segnalato la sovrapposizione con importanti concorsi pubblici. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lavori a rete idrica, stop una notte all'acqua in zone Falconara; Sostituzione della condotta idrica nel centro di Falconara, i lavori riprendono il 21 gennaio: la nuova viabilità; Acqua rossa dai rubinetti: è provocata da lavori; Falconara: acqua rossa dal rubinetto, VivaServizi tranquillizza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lavori a rete idrica, stop una notte all'acqua in zone Falconara - Nella notte di lunedì 12 maggio (dalle 22) sospensione dell'erogazione dell'acqua in alcune zone di Falconara da parte di Viva Servizi nell'ambito dei "lavori di manutenzione straordinaria relative al ... 🔗msn.com

Sospensione dell’erogazione dell’acqua a falconara nella notte tra 12 e 13 maggio per lavori straordinari - Viva Servizi interrompe l’erogazione dell’acqua a Falconara Marina nella notte tra 12 e 13 maggio 2025 per lavori di manutenzione finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, migliorando la ... 🔗gaeta.it

A pescara dal 12 maggio lavori sull’acquedotto giardino per ridurre la dispersione idrica con fondi pnr - A Pescara partono i lavori da 15 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR, per riparare la perdita del 30% dell’acqua potabile nell’acquedotto Giardino, con modifiche temporanee alla viabilità ... 🔗gaeta.it