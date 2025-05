Faida tra collettivi a San Lorenzo | ma non siete tutt* antifascist*?

Una faida tra collettivi a San Lorenzo mette in luce l'ipocrisia della sinistra universitaria. Mentre per anni è stata taciuta l'intolleranza di gruppi radicali, ora alcuni dei loro stessi esponenti diventano vittime di quella violenza. La situazione si fa critica e suscita interrogativi sulla vera natura dell'antifascismo e sulla coerenza delle posizioni assunte.

Roma, 12 mag – Per anni, la sinistra universitaria ha taciuto o minimizzato episodi di intolleranza e prevaricazione provenienti da collettivi radicali che operano indisturbati negli atenei italiani. Ora, a subire quella stessa intolleranza, sono proprio alcuni dei loro esponenti. È quanto denunciato pubblicamente da Sinistra Universitaria, che riferisce di un’aggressione avvenuta nel quartiere San Lorenzo di Roma a opera di attivisti appartenenti a Cambiare Rotta, Osa e Rete dei Comunisti.Rissa tra collettivi antifascisti a San LorenzoLa frattura, interna all’area progressista, non è di poco conto. Secondo quanto raccontato in una nota diffusa sui social, il confronto avrebbe assunto toni violenti: insulti, spinte, urla, fino a comportamenti apertamente sessisti. Il tutto nel contesto di una semplice uscita serale, a margine di un’attività di campagna referendaria assieme al comitato “5 Sì Lazio”. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Faida tra collettivi a San Lorenzo: ma non siete tutt* antifascist*?

