' Facciamo la pace?!' bambini e ragazzi in marcia dal porto antico a De Ferrari

Nell'anniversario dei bombardamenti sulla città Genova del maggio 1944 e a ottant'anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Comunità di Sant'Egidio organizza 'Facciamo la pace?!', la marcia per la pace dei bambini e ragazzi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - 'Facciamo la pace?!', bambini e ragazzi in marcia dal porto antico a De Ferrari

