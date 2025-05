Fabregas | Dell’Inter mi piace tutto! Tanti complimenti a Inzaghi

Intervistato al “Club” di Sky Sport, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato la gestione di Simone Inzaghi e il percorso compiuto dall’Inter. Nel contesto del pareggio del Napoli, Fabregas ha speso parole di elogio per la squadra nerazzurra, sottolineando le qualità del suo collega e l’importanza della sua leadership nel club. Ecco le sue riflessioni a riguardo.

Intervistato al “Club” di Sky Sport, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato della gestione di Simone Inzaghi, e del percorso fatto dall’Inter. GESTIONE – Cesc Fabregas, allenatore del Como, a margine del pareggio del Napoli di oggi, è intervenuto negli studi di Sky Sport. Tra i Tanti temi toccati, anche qualche elogio all’Inter di Simone Inzaghi. Queste le sue parole: «Conte sa gestire gli episodi, ha tanta esperienza. Si conosce benissimo, troverà una soluzione per il Napoli. Il Parma avversario pericoloso, gioca veloce in contropiede. Adesso a tutti i calciatori servirà qualche giorno di serenità. Gol Zalewski? Quando porti diciannove giocatori a segnare, vuol dire che l’allenatore sta facendo bene. Gestire questo con Tanti campioni è difficile, posso dire solo bravo a Simone Inzaghi che gioca in così tante competizioni. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fabregas: «Dell’Inter mi piace tutto! Tanti complimenti a Inzaghi»

