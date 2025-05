Fabregas cambia squadra | è già in città 2 giorni in un luogo top secret – ESCLUSIVA

Cesc Fabregas è in città da due giorni in un luogo top secret, pronto a dare una nuova direzione alla sua carriera. Mentre le telecamere catturano solo una parte di questa storia, dietro le quinte si stanno svolgendo trattative decisive che potrebbero cambiare il futuro del calciatore e della sua nuova squadra.

Sono giorni decisivi per Cesc Fabregas, l’allenatore che ha portato entusiasmo e risultati in una piazza inattesa. Le telecamere non raccontano tutto, ma dietro le quinte si muove qualcosa di importanteFabregascambiasquadra: è già in città, 2 giorni in luogo top secret (Foto: LaPresse) – serieanews.comSono i giorni della consacrazione per Cesc Fabregas. Sta portando il Como a un filotto quasi da record. Mancano due partite per superare la Lazio come neopromossa con più vittorie consecutive e scrivere una riga nuova nella storia del calcio italiano. Sarebbe il coronamento perfetto di una stagione notevole, forse irripetibile. Ma più passano i giorni, più si fa chiara una sensazione: questo matrimonio sta per finire.La data è già lì, segnata in rosso: Como-Inter, ultima giornata. Poi si chiude, si saluta. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Fabregas cambia squadra: è già in città, 2 giorni in un luogo top secret – ESCLUSIVA

