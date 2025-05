Fabo già con le spalle al muro C’è da battere Omegna per riportare la serie in parità

...formazione avversaria di quest'anno possa avere un finale diverso. Dopo una stagione intensa e ricca di emozioni, i Fabo Herons sono pronti a lottare per riscattare la sconfitta di gara-1. La determinazione e il sostegno della tifoseria sono le armi in più per affrontare questa nuova sfida, con l'obiettivo di trasformare il vantaggio del campo in un successo memorabile.

Montecatini, 12 maggio 2025 – Soltanto una volta nella sua breve storia la Fabo Herons Montecatini aveva iniziato una serie playoff con il vantaggio del campo perdendo gara-1, e precisamente in finale di serie C Gold contro la Gema Montecatini.L’epilogo di quella serie è noto a tutti nella città delle terme e coach Federico Barsotti e i suoi ragazzi si augurano che anche il confronto con la Paffoni Omegna, trionfatrice sabato al PalaTagliate, possa finire allo stesso modo.Affinché questo accada però Natali e compagni nella sera di lunedì 12 maggio in gara-2 (palla a due alle 20:30, sempre nel palazzetto lucchese) dovranno alzare il livello del proprio gioco, perché 93 punti subiti in casa sono decisamente troppi, specie ai playoff, e perché in più di un frangente della prima partita i piemontesi hanno dato l’idea di essere in totale controllo delle operazioni: “Siamo stati fragili non tanto nelle situazioni in cui Omegna di solito sfrutta i suoi punti di forza, bensì in altri aspetti del gioco in cui pensavo potessimo fare meglio – analizza coach Barsotti –. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fabo già con le spalle al muro. C’è da battere Omegna per riportare la serie in parità

