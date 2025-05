Fa una diretta social mentre è al mare e viene colpita in faccia da un ombrellone volante | il video diventa virale

Immaginate di trovarvi su una splendida spiaggia, intento a registrare un video per condividere il vostro momento di relax. Ma proprio mentre raccontate la vostra giornata, un ombrellone impazzito irrompe nel vostro filmato colpendo in pieno volto! È l’insolita disavventura di Lila Badeaux, un utente TikTok che ha catturato l'incredibile momento, trasformandolo in un video virale che ha fatto il giro del web. “Sto...

Immaginate di essere completamente rilassati al mare, avete il telefonino in mano e state facendo un video per passare il tempo, raccontando la vostra giornata di relax, quando improvvisamente arriva un ombrellone a tutta velocità e vi colpisce in piena faccia. È quello che è successo all’utente tiktok Lila Badeaux che ha immortalato tutto in un videodiventato in poco tempo virale. “Sto benissimo, ma penso che sia davvero divertente che abbia ripreso tutto in diretta” ha raccontato la ragazza sui social. L’urlo, comprensibile, spaventa gli altri bagnanti ma, per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene: la ragazza rassicura tutti. E in un commento riassume così la vicenda: “Sorprendentemente ho avuto dolore solo per un secondo, poi più niente”.video tiktokL'articolo Fa una direttasocialmentre è al mare e vienecolpita in faccia da un ombrellonevolante: il videodiventavirale proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fa una diretta social mentre è al mare e viene colpita in faccia da un ombrellone volante: il video diventa virale

