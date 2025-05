Fa leggere i fondi di caffè a ChatGPT | scopre che il marito ha un’amante e chiede il divorzio

Fondi di caffè e un'intelligenza artificiale: la singolare storia di una donna greca che, grazie a ChatGPT, svela il tradimento del marito. Niente sospetti o indagini complicate; solo una tazza di caffè e la forza della tecnologia per mettere in discussione il suo matrimonio. Ecco come ha trovato il coraggio di chiedere il divorzio.

Roma, 12 maggio 2025 – Niente pedinamenti a tarda notte, investigatori privati o chissà quale altro metodo d’indagine. A una donna greca sono bastati i fondi di caffè e una connessione a internet per scrivere la parola fine sul suo matrimonio. Scopriamo cosa è successo esattamente.fondi di caffè e ChatGPT: il divorzio è servitoSecondo quanto riportato da Greek City Times, una donna avrebbe chiesto il divorzio dopo che ChatGPT avrebbe “smascherato” la presunta relazione extraconiugale del marito. Tutto, però, sarebbe partito da una fonte davvero inaspettata: una tazza di caffè. Ma come avrebbe fatto esattamente ChatGPT a “smascherare” la presunta infedeltà, e cosa c’entra una tazza di caffè? Semplice. Invece di rivolgersi a una tradizionale cartomante, la donna ha deciso di sperimentare la tasseomanzia, una pratica secolare che prevede l’interpretazione dei fondi di caffè per predire il futuro o il carattere di una persona, usando la celebre app di intelligenza artificiale. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fa leggere i fondi di caffè a ChatGPT: scopre che il marito ha un’amante e chiede il divorzio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Crollo di Bari: famiglia con due figli piccoli perde la casa comprata tre anni fa, raccolta fondi Gofundme - Di seguito un comunicato diffuso da Gofundme:“Nel crollo della palazzina avvenuto a Bari mercoledì 5 marzo, io, mio marito e i miei due bambini, Emanuele di due anni e Gabriele di sette, abbiamo perso per sempre la nostra unica casa”.L’iniziativa solidale lanciata su GoFundMe da Dzina Bakunovich ha raccolto duemila euro in due giorni.“Abbiamo acquistato la casa appena nel 2022 con tanti sacrifici e con un mutuo di 30 anni che dovremo continuare a pagare oltre a tutti i costi degli avvocati che dovremo sostenere. 🔗Leggi su noinotizie.it

Duemila anni fa il reticolo di strade dei romani, una nuova segnaletica per 'leggere' la centuriazione cesenate - È stata inaugurata questa mattina, alla presenza dell’associazione Terre Centuriate Aps, dell’amministrazione comunale e dei quartieri Ceverse Nord e Dismano, la segnaletica della Centuriazione lungo il decumano di via Melona e via Chieri. Con questo momento istituzionale si completa così... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Usa, Harvard fa causa a Trump per violazione Primo Emendamento dopo congelamento fondi, più di 150 università contro "ingerenza politica" del tycoon - Il Presidente dell'ateneo Garber: "Minaccia di Trump illegale, oltre i suoi poteri", i college si uniscono alla lotta di Harvard con una lettera che si oppone al controllo governativo dell'istruzione superiore L'Università di Harvard ha fatto causa all'amministrazione Trump per violazione del 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

ETF Caffè: Quali Sono i Migliori ETF Coffee nel 2024?; Caffeina e benefici per la massa muscolare: il caffè fa bene ai muscoli, lo dice la Scienza; Bruciare i fondi di caffè allontana le zanzare? No, ma il caffè potrebbe essere utile in un altro modo; Lisbona, bere e leggere con lentezza. 🔗Su questo argomento da altre fonti