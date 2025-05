F1 | trailer del film Warner Bros con Brad Pitt Damson Idris e protagonisti reali in pista

Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1. Con Brad Pitt e Damson Idris, il film promette di catturare l'essenza dell'adrenalina e della competizione, portando il pubblico a vivere l'emozione dei veri protagonisti in pista. Un'esperienza da non perdere per gli appassionati!

Il nuovo trailer di F1 è stato recentemente diffuso in streaming da WarnerBros. Italia, offrendo uno sguardo emozionante nel cuore della velocità che caratterizza questo sport. Il video promette di trasportare lo spettatore direttamente in pista, facendogli vivere in anteprima l'adrenalina e le sensazioni che i piloti sperimentano durante i Gran Premi.

