F1 Toto Wolff sostiene Lewis Hamilton | In Cina ha fatto una magia non può aver dimenticato come si guida…

Avrebbe sperato in risultati migliori Lewis Hamilton all'inizio del Mondiale 2025 di F1 con la Ferrari. Purtroppo, il feeling con la Rossa fatica a decollare e le difficoltà tecniche della vettura si stanno rivelando problematiche, rendendo la messa a punto complessa e lasciando Hamilton indietro rispetto ai principali rivali. Una situazione sfidante che mette alla prova le sue abilità e la sua resilienza.

Avrebbe sperato di ottenere risultati ben diversi LewisHamilton, in questi primi appuntamenti del Mondiale 2025 di F1 con la Ferrari. Sfortunatamente, il feeling con la Rossa non c’è ancora e i problemi si stanno acuendo soprattutto per le criticità della vettura, molto difficile da mettere a punto e indietro rispetto alle principali concorrenti.Una situazione non semplice nella quale Lewis è stato in grado di regalare qualcosa di speciale solo nelle Sprint Race: a Shanghai (Cina) si è imposto, autore di una gara magistrale; a Miami ha conquistato il terzo posto, leggendo perfettamente la situazione dal punto di vista meteorologico. Tuttavia, in un condizioni convenzionali, il pacchetto ferrarista si è rivelato scarsamente efficiente.E così iniziano a esserci delle voci di un possibile ritiro di Hamilton a fine anno e del fallimento di questo connubio tra l’asso nativo di Stevenage e il Cavallino Rampante. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Toto Wolff sostiene Lewis Hamilton: “In Cina ha fatto una magia, non può aver dimenticato come si guida…”

Approfondimenti da altre fonti

F1, Toto Wolff non ha dubbi: “Le due McLaren sono nettamente davanti” - Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell’inizio del campionato del mondo 2025 di Formula 1.Venerdì torna in pista la Formula 1 per la prima tappa del campionato del mondo 2025 in programma sul circuito dell’Albert Park di Melbourne (Australia). Come di consueto, venerdì sarà il giorno dedicato alle prove libere, poi sarà il turno delle qualifiche del sabato che precedono il Gran Premio (in programma alle 5:00 del mattino ora italiana). 🔗Leggi su sportnews.eu

F1, Toto Wolff: “Vogliamo confermare i nostri piloti a lungo termine. Ecco perché ho scelto Antonelli…” - Bilancio tutto sommato positivo in casa Mercedes dopo i primi due round del Mondiale di Formula Uno 2025. George Russell, nuovo leader della scuderia anglo-tedesca, si è attestato in terza posizione a Melbourne e Shanghai massimizzando il potenziale della W16, mentre il diciottenne bolognese Kimi Antonelli ha mosso i suoi primi passi nella categoria ottenendo tra alti e bassi punti pesanti sia in Australia che in Cina. 🔗Leggi su oasport.it

F1, Toto Wolff: “Tanti big hanno sbagliato in Australia, Kimi Antonelli no” - Un grande debutto. Le qualifiche del GP d’Australia di F1, primo appuntamento del campionato, non erano state semplici per Kimi Antonelli. Il 18enne bolognese, infatti, era rimasto escluso dalla Q2 con la sua Mercedes, non riuscendo a migliorare i propri tempi per un danno al fondo. Costretto quindi a partire dalle retrovie, Antonelli ha messo insieme una gara di alto livello su pista bagnata.Pur non avendo esperienza nella massima categoria dell’automobilismo in queste condizioni, il pilota italiano ha fatto vedere doti non comuni, capace anche di salvarsi con un pizzico di fortuna su un ... 🔗Leggi su oasport.it

Wolff sostiene Hamilton: È ancora stellare. Nella Sprint in Cina ha fatto una magia; Tracciando il Confine sul Linguaggio Scorretto in F1: Toto Wolff Sostiene il Rispetto nel Dibattito sulle Multa per Comportamenti Scorretti della FIA; Tracciare il confine sui giuramenti in F1: Toto Wolff sostiene il rispetto nel dibattito sulle multe per cattiva condotta della FIA.; Antonelli: “Wolff ti sostiene anche nei momenti difficili, mi ha aiutato molto”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

F1, Toto Wolff sostiene Lewis Hamilton: “In Cina ha fatto una magia, non può aver dimenticato come si guida…” - Avrebbe sperato di ottenere risultati ben diversi Lewis Hamilton, in questi primi appuntamenti del Mondiale 2025 di F1 con la Ferrari. Sfortunatamente, il ... 🔗oasport.it

Ferrari, Toto Wolff tende la mano a Lewis Hamilton: "È ancora stellare. Nella Sprint in Cina ha fatto una magia" - F1 - Toto Wolff, team principal della Mercedes, si schiera in difesa di Lewis Hamilton di fronte alle grosse difficoltà sofferte nella prima parte di stagione c ... 🔗eurosport.it

Wolff difende Hamilton: “In Cina una magia, senza dubbio è ancora un pilota stellare” - Secondo Toto Wolff, l'inizio in Ferrari per Lewis Hamilton è stato difficoltoso e non è una sorpresa, ma non ci sono dubbi sulle sue doti ... 🔗formulapassion.it