F1 Il Film | ecco il trailer ufficiale!

La Warner Bros. ha finalmente svelato il trailer ufficiale di "F1 Il film", con Brad Pitt nel ruolo del protagonista. Creato dai talentuosi filmmakers di "Top Gun: Maverick", il film racconta la storia di Sonny Hayes, un grande talento della Formula 1 negli anni '90. Scopri il trailer e preparati a vivere emozioni ad alta velocità!

La Worner Bros. ha ufficialmente rilasciato il trailer di F1 Il Film, con protagonista Brad Pitt. Dai Filmmakers di Top Gun: Maverick è in arrivo sul grande schermo la storia di Sonny Hayes, il grande talento della Formula 1 degli anni ’90.ecco il trailer italiano ufficiale:La tramaDopo un drammatico incidente, l’ex campione americano di Formula 1 Sonny Hayes ha abbandonato i riflettori, rifugiandosi nelle competizioni automobilistiche minori. Ma quando il suo vecchio amico e compagno di squadra Ruben Cervantes, ora a capo della scuderia Expensify APX-GP, gli chiede aiuto per salvare il team sull’orlo del collasso, Sonny accetta di tornare in pista. Il suo compito? Guidare e fare da mentore al giovane talento britannico Joshua Pearce. Tuttavia, tra i due nascerà presto una rivalità tanto intensa quanto il desiderio di vincere. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - F1 Il Film: ecco il trailer ufficiale!

