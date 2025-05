F1 GP Emilia-Romagna 2025 | programma orari tv streaming

Dal 16 al 18 maggio, il GP dell’Emilia-Romagna segnerà il settimo round del Mondiale di F1 2025 a Imola. I piloti e le squadre torneranno a sfidarsi su un tracciato old style, dove l'adattamento rapido sarà fondamentale per ottenere prestazioni competitive. Dopo la recente gara a Miami, la McLaren ha dimostrato la sua potenza, promettendo un weekend di emozioni e adrenalina al circuito italiano.

Dal 16 al 18 maggio andrà in scena il week end del GP dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Imola si tornerà a competere dopo quanto accaduto a Miami, su un tracciato old style in cui piloti e squadre saranno chiamati all’adattamento immediato per trovare la prestazione.In Florida la McLaren ha messo in mostra i muscoli e confermato la propria forza tecnica. In questo discorso, l’australiano Oscar Piastri ha ottenuto la quarta vittoria stagionale e la sua posizione di leader della classifica piloti ne è risultata ulteriormente rafforzata. La scuderia di Woking può avere, dunque, solide ambizioni per replicare anche in questo week end.Per la Ferrari, invece, un fine-settimana negli States negativo. Al di là della “genialata” di Lewis Hamilton nella Sprint Race valsa il terzo posto, la SF-25 è mancata completamente di prestazione e il fatto di essere stata quinta forza in pista la dice lunga. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Emilia-Romagna 2025: programma, orari, tv, streaming

