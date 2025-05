F1 | Brad Pitt torna in pista nel film evento sull’adrenalina della Formula 1

Brad Pitt torna in pista nel film evento dedicato all'adrenalina della Formula 1. Con il rombo dei motori e la tensione dei box, il nuovo trailer di F1, diretto da Joseph Kosinski, promette di coinvolgere il pubblico nel cuore della competizione. Prodotto da Apple Original Films, l’attesa pellicola si preannuncia un'esperienza mozzafiato per gli amanti delle corse.

Il rombo dei motori, la tensione dei box, la rivalità tra piloti: il nuovo trailer di F1, il film diretto da Joseph Kosinski e interpretato da BradPitt, promette di portare il pubblico direttamente nel cuore pulsante dellaFormula 1. L'attesa pellicola, prodotta da Apple Original films e distribuita da Warner Bros., arriverà nelle sale.

