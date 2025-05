F Inzaghi | Sarò a Monaco per mio fratello! Si è consacrato

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, si recherà a Monaco per celebrare la consacrazione di suo fratello Simone, al timone dell'Inter. In un intervento su Cronache di Spogliatoio, Filippino ha elogiato il lavoro di Simone, che guiderà l'Inter nella finale di Champions League il 31 maggio, inaugurando un importante momento per la sua carriera.

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa salito in Serie A in questa stagione, ha elogiato suo fratello Simone per il lavoro all’Inter e non solo. L’intervento dal canale Youtube di Cronache di Spogliatoio. MERITI – Simone Inzaghi e la sua Inter si giocheranno una finale di Champions League il 31 maggio. Il piacentino ha conquistato l’Europa con il suo gioco e la partita commovente contro il Barcellona. Il fratello Pippo ne ha parlato in questo modo: «Mi presenterò a Monaco di Baviera perché penso che per lui sarebbe il coronamento della carriera. La sua consacrazione è già arrivata, portare due finali in tre anni di Champions League è fantastico e meraviglioso. Lui è un ragazzo per bene, un allenatore serio, si merita questi successi e sono contento per lui. Mi auguro che ripeta ciò che ho fatto io per il Milan, adoro Simone come persona e si merita il meglio. 🔗Leggi su Inter-news.it