Eyes Wide Shut | Tom Cruise rivela di aver raccomandato Nicole Kidman a Stanley Kubrick

Dopo un lungo silenzio, Tom Cruise torna a parlare della sua ex moglie Nicole Kidman, esprimendo ammirazione per il suo recente lavoro nel film del regista di Shining. Tra i ruoli iconici di Kidman spicca quello di Alice in Eyes Wide Shut, dove recitò accanto a Cruise, all'epoca suo marito. In un'intervista esclusiva con Sight & Sound, Cruise condivide i suoi pensieri sulla carriera dell'attrice.

La star di Mission: Impossible torna a parlare dell'ex moglie dopo parecchio tempo, elogiando il suo lavoro nell'ultimo film del regista di Shining. Uno dei ruoli più famosi di NicoleKidman è quello di Alice in EyesWideShut, l'ultimo grande film diretto da StanleyKubrick, nel quale ha recitò con il marito dell'epoca, Tom Cruise. Intervistato da Sight & Sound, il protagonista di Top Gun ha raccontato di averraccomandato lui stesso NicoleKidman a Kubrick per il ruolo della protagonista femminile. Tom Cruis raccomandò NicoleKidman a StanleyKubrick "Volai fino a casa sua e atterrai nel suo giardino. Avevo letto la sceneggiatura il giorno prima e passammo la giornata a parlarne. Conoscevo tutti i suoi film" ha spiegato Cruise riferendosi . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Eyes Wide Shut: Tom Cruise rivela di aver raccomandato Nicole Kidman a Stanley Kubrick

