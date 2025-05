Expo | l’oro barcolla ma non molla Contratti frenati buyer prudenti | È soltanto una fase passeggera

La fiera Oroarezzo si presenta con un'atmosfera sottotono, riflettendo le difficoltà attuali del settore. Nonostante la presenza di circa quattrocento operatori provenienti da 60 Paesi, l'entusiasmo sembra smorzato: i buyer acquistano poco, e in alcuni casi nemmeno. Mauro Benvenuto, presidente Orafi Cna, analizza la situazione delle aziende durante questo importante expo, evidenziando una evidente frenata nel mercato.

"È una fiera sottotono, che si porta dietro i problemi del momento". I buyer ci sono e tra i padiglioni di Oroarezzo si muove un "esercito" di quattrocento operatori arrivati da 60 Paesi, ma il punto "è che comprano poco, e in alcuni casi non comprano affatto". Mauro Benvenuto, presidente Orafi Cna misura il polso delle aziende all’Expo clou dell’anno. Che, inevitabilmente, rispecchia la frenata del comparto: meno ordini, meno affari. "Ieg ha fatto un lavoro splendido, tuttavia i buyer sono prudenti negli acquisti e i livelli di quest’anno sono inferiori ai numeri delle precedenti edizioni". A questo aggiunge l’ombra della cassa integrazione "alla quale molte aziende hanno già fatto ricorso", mentre in altri casi si cerca di "regge botta" riducendo le ore di lavoro giornaliere. Misure di tutela, in attesa che passi la tempesta. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Expo: l’oro barcolla ma non molla. Contratti frenati, buyer prudenti: "È soltanto una fase passeggera"

