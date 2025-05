Ex Milan Ancelotti è il nuovo commissario tecnico del Brasile | ora è ufficiale

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Brasile, dopo settimane di speculazioni. Il famoso ex allenatore del Milan ha ricevuto la conferma ufficiale, come riportato anche da David Ornstein. Con la sua vasta esperienza, Ancelotti si prepara a guidare la nazionale verdeoro verso nuovi successi.

Dopo le anticipazioni riportate David Ornstein, è arrivata anche la conferma ufficiale: Carlo Ancelotti sarà il nuovo CT del Brasile 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Ancelotti è il nuovo commissario tecnico del Brasile: ora è ufficiale

