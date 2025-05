Ex Ilva giorni difficili | il rogo e il nuovo allarme cassa integrazione

L?ex Ilva potrebbe chiedere numeri più alti di cassaintegrazione straordinaria rispetto all?accordo del 4 marzo al ministero del Lavoro. Acciaierie d?Italia ha convocato per. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, giorni difficili: il rogo e il nuovo allarme cassa integrazione

Porto Taranto: traffico merci in crescita del 37,6% grazie alla ripresa dell’ex Ilva; Manifestazioni dei metalmeccanici in tutta Italia per il CCNL, a Genova si attende per il futuro dell'ex Ilva; Processo Ilva, l'ex presidente della provincia: «Io condannato da innocente»; Ex Ilva, il rilancio passa dalla sicurezza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ex Ilva, giorni difficili: il rogo e il nuovo allarme cassa integrazione - L’ex Ilva potrebbe chiedere numeri più alti di cassa integrazione ... Attualmente a Taranto la cassa si stava mantenendo sotto le 2mila unità, ma è un numero destinato a salire a giorni. Inoltre, ... 🔗quotidianodipuglia.it

Ex Ilva, Urso: “Se si ferma l'altoforno 1, Taranto finirà come Bagnoli” - Il ministro delle Imprese e del made in Italy lancia l'allarme: se il sequestro di Afo1 impedirà anche la manutenzione, l’impianto rischia di diventare irrecuperabile. A rischio migliaia di posti di ... 🔗tg24.sky.it

Ex Ilva, vivi per miracolo: sembra il remake della tragedia dell'operaio Morricella - Sequestro senza facoltà d’uso. Il pm Ciardo: incidente rilevante. L’impianto era ripartito a ottobre scorso alla presenza del ministro Adolfo Urso ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it