Evaristo Beccalossi si risveglia dopo 47 giorni di coma | l' ex presidente del Lecco in lenta ripresa

Evaristo Beccalossi, ex presidente del Lecco e leggendario numero 10 dell'Inter, si risveglia dopo 47 giorni di coma, portando speranza a tifosi e amici. La notizia, comunicata dalla famiglia, segna un momento di grande commozione nel mondo del calcio, evidenziando il legame profondo tra Beccalossi e la comunità calcistica lecchese.

La notizia che ha scosso il mondo del calcio arriva direttamente dalla famiglia di EvaristoBeccalossi, storico numero 10 dell'Inter e figura importante nella storia recente del calcio lecchese. L'ex calciatore, che ha guidato la Calcio Lecco durante la proprietà di Daniele Bizzozero in Serie D. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Evaristo Beccalossi si risveglia dopo 47 giorni di coma: l'ex presidente del Lecco in lenta ripresa

