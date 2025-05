Evade dai domiciliari e armato di coltello rapina supermercato

In breve da Zazoom:

Sabato sera, un'eclatante violazione delle misure di sicurezza ha scosso la tranquillità del supermercato Tigre di via Bruxelles. Un uomo evaso dagli arresti domiciliari ha approfittato del momento, entrando nel negozio con il volto coperto da un passamontagna e armato di coltello. La rapina, avvenuta poco prima della chiusura, ha messo in allerta clienti e dipendenti, lasciando un segno di paura e sorpresa nella comunità.

Un uomo ha evaso i domiciliari e ha rapinato i supermercato Tigre di via Bruxelles. Nella serata di sabato, intorno alle 20, quando l'esercizio commerciale era prossimo alla chiusura, l'uomo, con il volto travisato da un passamontagna e armato di coltello, ha fatto irruzione nel punto vendita. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Evade dai domiciliari e armato di coltello rapina supermercato

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Evade dai domiciliari e viene trovato a spasso con un coltello da cucina: finisce in carcere - I carabinieri del nucelo operativo e radiomobile della compagnia di San Bonifacio, nella tarda serata di martedì, stavano svolgendo un servizio perlustrativo ad Arcole, quando hanno individuato un 54enne italiano, già sottoposto da alcuni mesi alla misura degli arresti domiciliari presso la sua... 🔗Leggi su veronasera.it

Firenze: evade dai domiciliari e minaccia la ex compagna con un coltello. Arrestato 35enne - La polizia ha arrestato in viale Giannotti a Firenze un 35enne peruviano all’interno della propria abitazioneL'articolo Firenze: evade dai domiciliari e minaccia la ex compagna con un coltello. Arrestato 35enne proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com

Evade dagli arresti domiciliari: picchia la compagna e minaccia passanti con un coltello - Nelle prime ore del pomeriggio di martedì scorso le volanti di via Zara sono intervenute in Viale Giannotti traendo in arresto un 35enne peruviano all’interno della propria abitazione. A dare l’allarme al 112 NUE la sorella dell’uomo che segnalava il fratello in escandescenza e armato di coltello... 🔗Leggi su firenzetoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Evade dai domiciliari e armato di coltello rapina supermercato; A spasso per Arcole con un coltello: 54enne evade dai domiciliari; Agrigento. Tunisino evade dai domiciliari e armato di coltello tenta di aggredire i carabinieri; Armato di coltello evade dai domiciliari e si scaglia contro i carabinieri. 🔗Cosa riportano altre fonti

Doveva essere ai domiciliari, ma viene beccato armato in paese: aveva un coltello di 30 centimetri - ARCOLE (VERONA) – Durante un controllo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Bonifacio hanno intercettato un uomo di 54 anni, già sottoposto alla misura degli arrest ... 🔗nordest24.it

Evade dai domiciliari con un coltello e tenta di aggredire i carabinieri, arrestato - Con un coltello in tasca ... in regime di arresti domiciliari. Poi si è recato nei pressi del quartiere dello stadio Esseneto di Agrigento e, alla vista dei carabinieri, si è scagliato contro di loro. 🔗grandangoloagrigento.it

Ai domiciliari, viene sorpreso in giro per il paese armato di coltello: arrestato - Un 54enne agli arresti domiciliari è stato sorpreso ad Arcole armato di coltello: arrestato, è poi finito in carcere. 🔗veronaoggi.it