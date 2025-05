Eurovision Song Contest 2025 | Lucio Corsi a rischio squalifica per l’armonica

A poche ore dall'attesissimo Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, un'improvvisa controversia coinvolge Lucio Corsi, cantautore toscano scelto per rappresentare l'Italia. La sua esibizione è a rischio squalifica a causa dell'uso di un'armonica, suscitando forti polemiche e interrogativi su regole e creatività nella competizione musicale più seguita d'Europa.

Colpo di scena a poche ore dall'inizio dell'EurovisionSongContest2025 che si terrà a Basilea (Svizzera) da martedì 13 a sabato 17 maggio. LucioCorsi, il cantautore toscano che rappresenterà l'Italia alla manifestazione dopo la rinuncia di Olly, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, potrebbe subìre una squalifica a causa dell'uso di un'armonica durante la sua esibizione

Cosa riportano altre fonti

