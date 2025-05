Eurovision Song Contest 2025 alle prove generali tra effetti speciali e balletti Chi sono i favoriti

Basilea, 12 maggio 2025 – Il 69° Eurovision Song Contest si avvicina, e le prove generali promettono uno spettacolo straordinario tra effetti speciali e coreografie mozzafiato. Con la conduzione di Gabriele Corsi e Big Mama, tutti gli occhi sono puntati sui favoriti. Scopriamo insieme quali sono le aspettative per la competizione musicale più attesa d'Europa.

Basilea, 12 maggio 2025 – Tutto in novanta minuti. Se il sorteggio aveva sbilanciato le semifinali di questo 69° EurovisionSongContest sulla prima giornata, in onda martedì sera su RaiDue con la conduzione di Gabriele Corsi e Big Mama, il responso della prova generale di oggi dice Slovenia, grazie alla romantica 'How much time do we have left' di Klemen (iniziata cantando a testa in giù) con tanto di bacio finale, ma soprattutto Albania con la 'Zierm' dei Shkodra Elektronike, il duo elettropop di Scutari residente ormai da anni ad Auronzo di Cadore. Meno convincente il resto visto nel ventre d’acciaio e cemento della St. Jakobshalle di Basilea, nonostante la torrenziale pioggia di effettispeciali, l’inesorabile suono surround e una dimensione spaziale che proietta i concorrenti in una specie di Stargate. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eurovision Song Contest 2025 alle prove generali tra effetti speciali e balletti. Chi sono i favoriti

Gabry Ponte (come previsto) vince il San Marino Song Contest con “Tutta l’Italia” (un paradosso) e vola all’Eurovision Song Contest 2025 - Può la sigla del Festival di Sanremo 2025 con un titolo inequivocabile “Tutta l’Italia” vincere San Marino Song Contest e rappresentare la Repubblica di San Marino a Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera, dal 13 maggio? La risposta è sì e il simpatico paradosso porta il nome di Gabry Ponte che ha stracciato la concorrenza di altri 19 agguerritissimi colleghi e musicisti.Dunque come ampiamente previsto alla vigilia Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest, condotto da Flora Canto con Francesco Facchinetti, con “Tutta l’Italia”. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Lumo, la mascotte dell’Eurovision Song Contest 2025 - Come ogni edizione, anche il 69esimo Eurovision Song Contest ha la sua mascotte ufficiale. La città di Basilea, che ospiterà l’evento musicale dal 13 al 17 maggio, e l’emittente elvetica SRG SSR, che si occuperà della trasmissione, hanno presentato infatti Lumo, personaggio immaginario che incarna tutti i valori della manifestazione e della stessa Svizzera. Autrice è la 20enne di Hünibach, nei pressi di Thun, Lynn Brunner, studentessa di graphic design che ha superato la concorrenza di 36 progetti giunti da tutto il Paese. 🔗Leggi su lettera43.it

Eurovision 2025, Gabry Ponte vince San Marino Song Contest e vola a Basilea con ‘Tutta l’Italia’ - (Adnkronos) – Gabry Ponte con ‘Tutta l’Italia’ vince il San Marino Song Contest e vola all’Eurovision Song Contest di Basilea.…L'articolo Eurovision 2025, Gabry Ponte vince San Marino Song Contest e vola a Basilea con ‘Tutta l’Italia’ proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗Leggi su rossodisera.eu

