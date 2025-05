Eurovision Song Contest 2025 a Basilea Musica e Magia

Il cuore dell'Europa batte forte e la musica è protagonista. Da domani, Basilea accoglierà la 69ª edizione dell'Eurovision Song Contest, trasformandosi nell'epicentro di un evento che celebra la diversità culturale. Dal 13 al 17 maggio, la splendida città svizzera sulle rive del Reno diventerà un palcoscenico vibrante, dove 37 nazioni si uniranno in un viaggio sonoro indimenticabile. Preparati a vivere emozioni travolgenti!

Gabry Ponte (come previsto) vince il San Marino Song Contest con “Tutta l’Italia” (un paradosso) e vola all’Eurovision Song Contest 2025 - Può la sigla del Festival di Sanremo 2025 con un titolo inequivocabile “Tutta l’Italia” vincere San Marino Song Contest e rappresentare la Repubblica di San Marino a Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera, dal 13 maggio? La risposta è sì e il simpatico paradosso porta il nome di Gabry Ponte che ha stracciato la concorrenza di altri 19 agguerritissimi colleghi e musicisti.Dunque come ampiamente previsto alla vigilia Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest, condotto da Flora Canto con Francesco Facchinetti, con “Tutta l’Italia”. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Lumo, la mascotte dell’Eurovision Song Contest 2025 - Come ogni edizione, anche il 69esimo Eurovision Song Contest ha la sua mascotte ufficiale. La città di Basilea, che ospiterà l’evento musicale dal 13 al 17 maggio, e l’emittente elvetica SRG SSR, che si occuperà della trasmissione, hanno presentato infatti Lumo, personaggio immaginario che incarna tutti i valori della manifestazione e della stessa Svizzera. Autrice è la 20enne di Hünibach, nei pressi di Thun, Lynn Brunner, studentessa di graphic design che ha superato la concorrenza di 36 progetti giunti da tutto il Paese. 🔗Leggi su lettera43.it

Eurovision al via a Basilea, parata e proteste anti-Israele - Con il passaggio delle 37 delegazioni sul Turquoise Carpet e poi la cerimonia di apertura ufficiale è iniziata a Basilea la settimana dell'Eurovision Song Contest, 69/a edizione dell'evento di intratt ... 🔗ansa.it

Musica Parte l'Eurovision Song Contest a Basilea, tra il pubblico spuntano bandiere palestinesi - Domenica pomeriggio a Basilea è stato dato il colpo di avvio dell'Eurovision Song Contest (ESC), che durerà fino a sabato. Per la cerimonia è stato srotolato il più lungo tappeto turchese della storia ... 🔗bluewin.ch

Eurovision Song Contest, un assaggio della performance di Lucio Corsi: le prove a Basilea - Le tre serate dell'Eurivision Song Contest saranno trasmesse in diretta da Rai 2 (il 13 e 15 maggio) e da Rai 1 (la finale del 17 maggio), con BigMama e Gabriele Corsi alla conduzione. In simulcast su ... 🔗msn.com