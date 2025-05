Eurovision quando canta Lucio Corsi | giorno e ora

Basilea si prepara a ospitare la 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest, che avrà inizio martedì 13 maggio. Lucio Corsi, giovane talento italiano, si esibirà nella semifinale di giovedì 15 maggio. L'evento culminerà sabato 17 maggio, con la proclamazione del vincitore. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica in tutta Europa!

Basilea si prepara ad accogliere la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Si parte martedì 13 maggio con la prima delle due semifinali – la seconda è in programma due giorni dopo – prima di chiudere sabato 17 con l’ultimo atto che assegnerà il titolo di campione. Le tre serate saranno in diretta sulle reti Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay con la conduzione di Gabriele Corsi e BigMama, che prenderà il posto di Mara Maionchi. Cresce l’attesa per l’esibizione di LucioCorsi che porterà sul palco la sua Volevo essere un duro con cui ha vinto il premio della critica Mia Martini al Festival di Sanremo e si è piazzato secondo alle spalle di Olly. Ecco quando sarà protagonista sul palco.Eurovision 2025, quandocantaLucioCorsi sul palco di BasileaLucioCorsi debutterà sul palco di Basilea martedì 13 maggio, durante la prima semifinale, dopo il nono concorrente, il belga Red Sebastian. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Eurovision, quando canta Lucio Corsi: giorno e ora

