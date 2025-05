Eurovision in parata con attacchi a Israele

Con il passaggio delle 37 delegazioni sul Turquoise Carpet e la cerimonia di apertura ufficiale, ha preso il via a Basilea la 69ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Questo evento annuale coinvolge oltre 160 milioni di spettatori in tutto il mondo. Quest'anno, l'Italia è rappresentata da Lucio Corsi, secondo qualificato a Sanremo, dopo la rinuncia di Olly. Prepariamoci a una settimana di musica e spettacolo!

Con il passaggio delle 37 delegazioni sul Turquoise Carpet e poi la cerimonia di apertura ufficiale è iniziata a Basilea la settimana dell’Eurovision Song Contest, 69ª edizione dell’evento che unisce ogni anno oltre 160 milioni di spettatori con milioni di altri partecipanti online. L’Italia gareggia con Lucio Corsi, secondo qualificato al festival di Sanremo dietro Olly, che ha rinunciato alla vetrina dell’Esc. Tra abiti sgargianti, ritmi europop, scenografie spettacolari, lo sfondo geopolitico incombe sempre, con una manifestazione contro la partecipazione di Israele per la guerra a Gaza. All’inizio della parata davanti al municipio di Basilea, una dozzina di bandiere palestinesi sventolava tra la folla, una delle quali affissa sopra una bandiera del Pride, insieme a uno striscione con la scritta: "Israele: aprite i confini di Gaza. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eurovision in parata, con attacchi a Israele

Israele schiera carri armati in Cisgiordania, prima volta in 20 anni. Attacchi in Libano - (Adnkronos) – L'esercito israeliano ha annunciato che dispiegherà carri armati a Jenin come parte dell'espansione dell'operazione in Cisgiordania. Secondo l'esercito, le forze della Brigata Nahal e Duvdevan opereranno in altri villaggi, mentre proseguono le operazioni in corso a Jenin e Tulkarem. È la prima volta in 20 anni che i carri armati vengono impiegati in […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Israele: ucciso l'assassino della famiglia Bibas | Il ministero della Sanità di Hamas: "A Gaza oltre 1.200 morti dalla ripresa degli attacchi" - Il premier israeliano Netanyahu starebbe pianificando di visitare la Casa Bianca lunedì. Trump pubblica un video di un attacco mortale Usa nello Yemen 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Medioriente: Houthi, tregua con Usa non significa stop attacchi a Israele - Roma, 6 mag. (LaPresse) – Il capo del comitato rivoluzionario supremo dei ribelli yemeniti Houthi, Mohammed Ali al-Houthi, ha affermato che il gruppo verificherà l’effettiva sospensione della “aggressione” americana annunciata da Donald Trump. Lo riporta Al Jazeera. Al-Houthi ha anche assicurato che il gruppo continuerà a sostenere la Striscia di Gaza e avvertito che il cessate il fuoco con gli Stati Uniti non include la cessazione degli attacchi del gruppo contro Israele. 🔗Leggi su lapresse.it

