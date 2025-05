Eurovision gole tagliate e sputi contro la cantante israeliana Yuval Raphael La denuncia del team | Gesti violenti e irrispettosi – Il video

Il turquoise carpet dell'Eurovision Song Contest 2025 si trasforma in un palcoscenico di dolore e contestazione. Yuval Raphael, cantante israeliana e sopravvissuta al tragico attacco del Nova Festival, si trova di fronte a un'accoglienza agghiacciante: insulti, sputi e vessilli che evocano un genocidio. Un evento celebrativo si trasforma in un battleground di emozioni contrastanti, rivelando il profondo strato di tensioni geopolitiche che permea il presente.

Il segno della gola tagliata, gli sputi, gli insulti. Questa l’accoglienza riservata alla cantanteisraelianaYuvalRaphael, sopravvissuta al massacro del Nova Festival il 7 ottobre 2023, durante il tradizionale turquoise carpet prima dell’Eurovision Song Contest 2025. E lo striscione «Welcome to Genocide Song Contest», che ha campeggiato sulla Marketplatz nel pieno centro di Basilea, in Svizzera. Le proteste contro la partecipazione di Israele alla kermesse canora europea vanno avanti da settimane e alla vigilia dell’inizio del contest, che prenderà il via martedì 13 maggio con le semifinali, si sono trasferite in piazza. Bandiere palestinesi hanno riempito le strade della città svizzera mentre sul tappeto turchese sfilavano gli artisti dei 37 Paesi partecipanti.Gesti «violenti e irrispettosi», denunciato un uomoUna «manifestazione violenta e poco rispettosa», così la delegazione israeliana ha spiegato al sua decisione di denunciare un manifestante – che ha sputato e mimato il gesto del taglio della gola in direzione di YuvalRaphael – e la stessa organizzazione dell’Eurovision. 🔗Leggi su Open.online

