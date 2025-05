Eurovision 2025 serate presentatori e regolamento | tutto quello che c’è da sapere

Tutto pronto per l'Eurovision Song Contest 2025! Martedì 13 maggio, la St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, ospiterà la sessantanovesima edizione di questo straordinario evento musicale. Scopriamo insieme i dettagli sulle serate, i presentatori e il regolamento, per non perdere neanche un momento di questo festival che unisce paesi e culture.

tutto pronto per la sessantanovesima edizione dell'Eurovision Song Contest. Martedì 13 maggio, dalla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, prende il via una delle competizioni musicali internazionali più seguite al mondo, organizzata ogni anno dall'European Broadcasting Union (EBU), un'associazione di emittenti radiotelevisive. Con la vittoria di Nemo nel 2024 con il brano The Code, la Svizzera torna quindi a ospitare il concorso, dopo 36 anni dall'ultima volta. Non a caso lo slogan di quest'anno – accanto allo storico «United by music» – è «Welcome home», a sottolineare il ritorno dell'evento alle sue origini: proprio in Svizzera, infatti, si tenne la primissima edizione nel 1956. Vediamo allora come si svolgeranno le serate e chi sono i presentatori.Quando sono le semifinali e la finale dell'Eurovision Song Contest 2025Il sipario sull'edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest si alzerà martedì 13 maggio quando andrà in scena la prima semifinale.

