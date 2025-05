Eurovision 2025 | minacce di morte sputi e insulti alla cantante israeliana Yuval Raphael Il team | Violento e poco rispettoso Abbiamo sporto denuncia

L'evento, che vedrà la prima Semifinale partire domani, martedì 13 maggio, ha visto la partecipazione di tutte le 37 nazioni, rendendo l'atmosfera ricca di emozioni e aspettative.

Sorriso amaro per la cantanteisraelianaYuvalRaphael che ieri ha sfilato, con la sua delegazione, al tradizionale Turquoise Carpet (tappeto turchese) allestito alla Marketplatz, in pieno centro a Basilea, per inaugurare la settimana di Eurovision Song Contest 2025, che prenderà il via da Basilea per la prima Semifinale domani, martedì 13 maggio.Ma durante la sfilata di tutte e 37 le nazioni partecipanti (c’era anche Lucio Corsi, naturalmente per l’Italia) tra il pubblico sono apparse le bandiere della Palestina contro l’artista, sopravvissuta al massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023. Numerose persone hanno manifestato a sostegno della Palestina, esprimendo il proprio dissenso nei confronti della presenza israelianaalla luce del complesso contesto geopolitico.Tra gli striscioni spiccava la scritta durissima “Welcome to Genocide Song Contest”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eurovision 2025: minacce di morte, sputi e insulti alla cantante israeliana Yuval Raphael. Il team: “Violento e poco rispettoso. Abbiamo sporto denuncia”

