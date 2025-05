Eurovision 2025 intervista esclusiva a Gabriele Corsi | Con Big Mama condividiamo gli stessi valori Tommy Cash grande intrattenitore è il nuovo Checco Zalone

Torna l’Eurovision Song Contest. La 69esima edizione della kermesse musicale si terrà a Basilea il 13 e il 15 maggio 2025 in diretta su Raidue e poi con la finale il 17 maggio 2025 su Raiuno. 37 i Paesi in gara e in finale ne arrivano soltanto 26 anche se sono escluse dalle semifinali Francia, Italia, Germania, Regno Unito e Spagna. Sulla Rai a commentare la kermesse ci saranno GabrieleCorsi e Big Mama. Per Corsi questa è la quinta volta come commentatore.Eurovision2025, intervistaesclusiva a GabrieleCorsiNoi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva. Quando lo abbiamo definito un veterano dell’Eurovision, Corsi ci ha riso su e ai nostri microfoni ha dichiarato: “I veterani nei film sono quelli che muoiono subito quindi spero che nel mio caso vada meglio. Sono molto felice di essere alla conduzione per la quinta volta, di stabilire un record che è quello di commentatore italiano con più presenze all’Eurovision di serate complessive tra semifinali e finale. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Eurovision 2025, intervista esclusiva a Gabriele Corsi: “Con Big Mama condividiamo gli stessi valori. Tommy Cash grande intrattenitore, è il nuovo Checco Zalone”

