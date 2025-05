Eurovision 2025 che ruolo ha Topo Gigio

C'è chi porta l'accompagnatore musicale, chi un portafortuna, chi il proprio mondo in valigia. L'Italia, all'Eurovision 2025, porterà Topo Gigio. Il pupazzo più tenero della televisione italiana, simbolo di un'immaginazione infantile sempre viva, è stato scelto come portavoce. Con la sua vocina garbata e un'inclinazione per la poesia, Topo Gigio promette di incantare e portare un messaggio di dolcezza e nostalgia in un evento che unisce

C'è chi porta l'accompagnatore musicale, chi un portafortuna, chi il proprio mondo in valigia. L'Italia, all'Eurovision2025, porterà TopoGigio. Sì, proprio lui: il pupazzo più tenero della televisione italiana, testimone gentile di un'immaginazione infantile mai del tutto sopita. Ed è lui, con la sua vocina garbata e un'inclinazione per la poesia, a essere stato scelto come spoke person, il volto — anzi, il musetto — che leggerà i voti dell'Italia in diretta mondiale da Basilea.L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa di presentazione della leg italiana della kermesse, con il vice direttore dell'Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo, a ufficializzare quella che sembrava solo una voce di corridoio. E invece no: "Sono il primo Topo che partecipa a una conferenza stampa", ha scherzato TopoGigio in un video, tra i sorrisi dei presenti.

