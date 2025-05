Eurospin logistica no food salvati tutti i posti di lavoro dei 212 dipendenti della Global service

Un importante traguardo per i lavoratori: tutti i 212 dipendenti della Global Service coinvolti nel passaggio dell’appalto dei servizi di logistica “no food” di Eurospin Sicilia manterranno il proprio posto di lavoro. Grazie alla Filt Cgil, è stato possibile garantire stabilità e continuità occupazionale nei depositi M6 e Interporto di Catania.

Nessun lavoratore resterà senza occupazione nel passaggio dell'appalto dei servizi di logistica "no food" di Eurospin Sicilia, dai depositi M6 e Interporto nella zona industriale di Catania. La Filt Cgil, grazie a un confronto serrato e determinato, ha portato a casa un risultato che va ben oltre.

