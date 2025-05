Europei di pallavolo 2026 la prima gara a Napoli in piazza del Plebiscito

piazzaPlebiscito ospiterà il primo match dell'Europeo di pallavolo2026: l'annuncio del sindaco Manfredi. Poi il torneo si sposterà negli altri palazzetti italiani. 🔗Leggi su Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Lettonia-Italia, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, gli azzurri cercano una vittoria alla prima di Hanning - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE18.26 La partita odierna segnerà una svolta nel cammino della nazionale italiana: la sfida alla Lettonia sarà il primo match ufficiale dell’era di Bon Hanning che ha preso il posto in panchina di Riccardo Trillini. Nonostante il cambiamento l’Italia proverà a ripartire da dove ha lasciato: gli azzurri sono reduci dalla storica partecipazione ai Mondiali chiusi al sedicesimo posto. 🔗Leggi su oasport.it

Napoli capitale europea dello sport 2026: a Piazza del Plebiscito la gara inaugurale degli Europei di Pallavolo - «Un doppio traguardo che celebra la forza dello sport e l?identità della città: nel 2026 Napoli sarà Capitale europea dello sport e ospiterà, proprio in... 🔗Leggi su ilmattino.it

Puppo: “Berrettini in forma come negli anni d’oro. Non so se superino Sinner prima del 2026” - La bella vittoria in rimonta di Matteo Berrettini sul numero 2 al mondo Alexander Zverev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo ha rappresentato il tema principale dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.“Quando abbiamo visto il sorteggio, c’era l’idea che potesse accadere. 🔗Leggi su oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Europei di pallavolo 2026, la prima gara a Napoli in piazza del Plebiscito; Napoli. Il Plebiscito piace a tutti: ospiterà la prima partita degli Europei di pallavolo; Napoli. Il Plebiscito piace a tutti: ospiterà la prima partita degli Europei di pallavolo; Presentata a Milano la stagione delle nazionali azzurre di pallavolo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Europei di pallavolo 2026, la prima gara a Napoli in piazza del Plebiscito - Piazza Plebiscito ospiterà il primo match dell’Europeo di pallavolo 2026: l’annuncio del sindaco Manfredi. Poi il torneo si sposterà negli altri palazzetti italiani. 🔗fanpage.it

Gli Europei di pallavolo partiranno da Napoli: gara evento in piazza del Plebiscito - Nuovo grande appuntamento sportivo in città: nel 2026 la rassegna continentale maschile prenderà il via dal capoluogo campano con la gara inaugurale ... 🔗napolitoday.it

Napoli. Il Plebiscito piace a tutti: ospiterà la prima partita degli Europei di pallavolo - E ora anche la gara inaugurale del campionato europeo maschile di pallavolo. Eccola piazza del Plebiscito da luogo monumentale a location sempre più iconica per qualsiasi evento di ... 🔗msn.com