Firenze, 12 maggio 2025 – La Fiorentina è pronta a ripartire dopo la brusca sconfitta contro il Betis Siviglia. Stasera, il focus si sposta sul campionato, dove i viola devono rivedere strategia e obiettivi per riaccendere non solo il motore del gioco, ma anche le speranze di un piazzamento europeo. Tra tabelle, calendari e scontri diretti, l'arduo compito di rimanere in corsa per il sogno europeo attende i ragazzi di Fiorentina

Firenze, 12 maggio 2025 – La Fiorentina riaccende stasera il motore dopo la fermata (brusca e decisiva) contro il Betis Siviglia. Si torna a ragionare in ottica campionato, calcolando e ricalcolando quello che i viola dovranno fare per riaccendere (oltre al motore del gioco) quello della speranza di raggiungere l’Europa. Tabelle, tabelline, calendari a confronto, scontri diretti: il rebus del finale di stagione starebbe bene nelle pagine della Settimana Enigmistica, anche se per la Fiorentina l’unica soluzione da prendere in considerazione è questa: vincere le ultime tre sfide (Venezia, Bologna e Udinese) e vedere che cosa accadrà a chi occupa una classifica migliore ma è comunque (e ancora) alla portata. Tutto, comunque, passerà dalla trasferta di questa sera sul campo di un Venezia nei guai ma ha fatto i suoi calcoli per arrivare alla salvezza. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europa, ultima chiamata. La Fiorentina sbarca a Venezia, solo un risultato: vincere

