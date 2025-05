Eurogruppo | senza ratifica Italia Mes non può aiutare su crisi banche

Durante l’Eurogruppo di oggi a Bruxelles, i ministri hanno evidenziato il cruciale ruolo del MES, il "Fondo salva-Stati", per la stabilità finanziaria europea. Tuttavia, la mancata ratifica da parte dell'Italia limita le possibilità di intervento del fondo in caso di crisi bancaria, sollevando preoccupazioni tra gli Stati membri.

Roma, 12 mag. (askanews) – Alla riunione dell’Eurogruppo di oggi, a Bruxelles, diversi tra i ministri intervenuti hanno sottolineato l’importanza del ruolo nel Mes, il “Fondo salva-Stati”, nell’assicurare stabilità finanziaria, rilevando che il fatto che l’Italia non ne abbia ancora ratificato la riforma impedisce allo stesso Mes di mobilitare le sue risorse, nell’ipotesi di una crisi bancaria, accanto a quelle del Fondo di risoluzione unico Ue. Lo ha spiegato il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, rispondendo a una domanda su questi argomenti al termine della riunione di oggi. A questi incontri il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti “dà sempre contributi rilevanti, e oggi – ha detto Donohoe – ci ha ricordato ancora una volta delle difficoltà notevoli sulla ratifica della riforma del trattato del Mes nel Parlamento Italiano. 🔗Leggi su Ildenaro.it

