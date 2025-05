Eugenio Finardi 50 anni di carriera con “Tutto” | l’extraterrestre guarda al futuro

Eugenio Finardi, artista insossidabile e impetuoso, festeggia cinquant'anni di carriera con il nuovo album di inediti

(askanews) – Insossidabile e vulcanico, EugenioFinardi a 50 anni dal suo primo disco Non gettate alcun oggetto dai finestrini, esce col nuovo album di inediti Tutto.«È nato dal crearsi, dal darsi un’etica del lavoro copiata dai Beatles, iniziamo alle 11 del mattino, finiamo alle 7 di sera e ogni giorno scriviamo un pezzo, o comunque cerchiamo un’idea, o ne sviluppiamo un’altra, come degli impiegati, senza aspettare di essere posseduti da un’ispirazione, ma andando a cercare proprio con la propria consapevolezza tecnica delle idee, anche partendo da cose teoriche».EugenioFinardi: «L’intelligenza artificiale ci salverà (ma mente)»Scherza e gioca con l’Intelligenza artificiale che sta cambiando la nostra vita, il singolo futuro è la risposta a Extraterrestre.«In generale pensando sempre un po’ di traverso, quelle cose un po’ illogiche che noi umani facciamo, l’intelligenza artificiale però mente, cioè gli ho chiesto la mia storia, mia biografia e ha detto che ero figlio di Gaber e di Jannacci un’altra volta, sempre figlio di qualcuno comunque». 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Eugenio Finardi, 50 anni di carriera con “Tutto”: l’extraterrestre guarda al futuro

