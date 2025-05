Estrae la pistola in un bar di Varese e parte un colpo un uomo viene ferito | la dinamica della vicenda

Un pluripregiudicato di 44 anni è stato arrestato a Varese per lesioni colpose dopo aver ferito accidentalmente un uomo in un bar. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Estrae la pistola in un bar di Varese e parte un colpo, un uomo viene ferito: la dinamica della vicenda

È successo nella serata di giovedì 7 maggio a Varese, all'interno di un bar. Il 44enne proprietario della pistola è stato subito arrestato dai carabinieri con l'accusa di porto abusivo d'arma da fuoco.

Varese, la lite al bar degenera: spunta una pistola e parte un colpo, un uomo ferito a una gamba - Varese, 10 maggio 2025 – Una lite in un bar in centro a Varese che degenera. La pistola che spunta e un colpo che parte accidentalmente (almeno questa è la versione ufficiale) e ferisce un uomo a una gamba. Sparatoria a notte fonda, a cavallo fra mercoledì e giovedì 8 maggio, all’interno di locale non lontano dal carcere dei Miogni. A raccontare quel che è successo agli agenti della Questura è la vittima: un marocchino ferito di striscio a una gamba dal proiettile. 🔗Leggi su ilgiorno.it

