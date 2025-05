Estradato in Italia trafficante di migranti arrestato in Albania

L'operazione

SIRACUSA (ITALPRESS) – È stato Estradato in Italia dall’Albania uno degli indagati arrestati all’estero nell’ambito dell’operazione “El Rais”, condotta dalla Polizia di Stato di Siracusa e dal Servizio Centrale Operativo e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia aretusea. L’attività, in particolare, rappresenta un seguito della vasta operazione conclusa lo scorso 8 aprile, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 15 soggetti di nazionalità egiziana ritenuti appartenenti ad uno dei più articolati e ben organizzati sodalizi dediti al traffico di migranti sulla cosiddetta Rotta del Mediterraneo Orientale, che, nel caso di specie, si stima abbia favorito l’ingresso clandestino in Italia di almeno 3.000 persone a partire dal 2021 ad oggi, calcolando introiti per l’organizzazione criminale di almeno 30 milioni di dollari. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Estradato in Italia trafficante di migranti arrestato in Albania

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Migranti: estradato in Italia presunto trafficante arrestato in Albania - È stato estradato in Italia dall’Albania uno dei soggetti arrestati all’estero nell’ambito dell’operazione ‘El Rais’, condotta dalla polizia di Stato di Siracusa e dal Servizio centrale operativo e coordinata dalla locale Direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un cittadino egiziano di 49 anni, giunto in Italia a bordo di un volo partito da Tirana ed atterrato nelle prime ore del pomeriggio di domenica presso l’aeroporto di Fiumicino, scortato dagli agenti del Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia e successivamente recluso presso il carcere di Rebibbia e a disposizione ... 🔗Leggi su lapresse.it

Migranti, trafficante egiziano estradato in Italia dall’Albania - L'operazione fa parte di quella conclusa l'8 aprile, con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare a carico di 15 egiziani 🔗Leggi su imolaoggi.it

Trasportava cinque migranti verso l'Italia: altro trafficante ucraino in manette - SLOVENIA - Non si fermano gli arresti di trafficanti di esseri umani di nazionalità ucraina. Nel fine settimana appena trascorso agenti di polizia della questura di Capodistria hanno arrestato un passeur di 41 anni. L'uomo è stato fermato per un controllo nell'area di sosta autostradale di... 🔗Leggi su triesteprima.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Migranti, trafficante estradato in Italia dall'Albania; Migranti: estradato in Italia presunto trafficante arrestato in Albania; Estradato in Italia trafficante di migranti arrestato in Albania; Migranti, trafficante estradato in Italia dall'Albania. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Operazione El Rais: estradato in Italia un trafficante di migranti - Negli ultimi anni, il traffico di migranti è diventato un fenomeno allarmante, con organizzazioni criminali che operano su rotte pericolose e lucrative. L’operazione “El Rais” ha rappresentato un’impo ... 🔗notizie.it

Migranti, trafficante estradato in Italia - È stato estradato in Italia dall'Albania uno degli arrestati all'estero nell'ambito dell'operazione "El Rais", condotta dalla Polizia di Stato di Siracusa e dal Servizio Centrale Operativo e coordinat ... 🔗rainews.it

Migranti: estradato in Italia presunto trafficante arrestato in Albania - È stato estradato in Italia dall’Albania uno dei soggetti arrestati all’estero nell’ambito dell’operazione 'El Rais', condotta dalla polizia di Stato di ... 🔗lapresse.it