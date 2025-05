Estendere il divieto anche in Europa Smartphone a scuola il piano di Valditara

Nelle scuole dell'Unione Europea si sta riflettendo sull'importanza di limitare l'uso dei cellulari, proponendo di eliminarli fino ai 14 anni. Secondo il ministro dell'Istruzione, i dati rivelano un impatto negativo sullo sviluppo psico-emotivo, sulla concentrazione e sulla creatività degli studenti, ispirando la considerazione di un divieto anche oltre questa fascia d'età, in linea con alcune politiche già attuate in altri Paesi europei.

"Proponiamo di eliminare il cellulare dalle scuole dell'Ue sicuramente fino a 14 anni, ma stiamo ragionando se non sia opportuno Estendere ulteriormente questo divietoanche oltre, come qualche Paese europeo ha fatto: dati drammatici, l'impatto sullo sviluppo psico-emotivo, sulla concentrazione, sulla memorizzazione e sullo sviluppo della fantasia". L'ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, arrivando al Consiglio Ue a Bruxelles. "C'è una crescita psicologica che, con un abuso del cellulare, viene danneggiata", ha sottolineato il ministro. "C'è anche il tema dell'impatto sulla didattica: l'Ocse dimostra che l'impatto è negativo per l'uso del cellulare a fini didattici anche per materie meno sensibili come la matematica", ha detto ancora ai giornalisti. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Estendere il divieto anche in Europa". Smartphone a scuola, il piano di Valditara

Altre fonti ne stanno dando notizia

