Espulsione Kalulu Bergonzi non scagiona l’infrazione del francese | L’intenzione di colpire viene sempre punita con il rosso Squalifica per due giornate? Dico questo… L’analisi dell’ex arbitro

L'espulsione di Pierre Kalulu durante il match contro la Lazio ha sollevato un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto per analizzare la decisione dell'arbitro. Le sue dichiarazioni offrono un'importante prospettiva sulla questione, suggerendo possibili conseguenze per il giocatore francese. Ecco cosa ha rivelato nel corso dell'intervento.

EspulsioneKalulu, Bergonzi non scagiona il francese: L’analisi del rosso subito contro la Lazio dovrebbe tradursi in una conseguenzaFa discutere l’Espulsione che Pierre Kalulu ha contratto contro la Lazio nel match giocato sabato scorso all’Olimpico. Su questa situazione ha parlato anche Mauro Bergonzi. Ecco cos’ha detto l’ex arbitro a “La Domenica Sportiva“.PAROLE – «Sull’Espulsione di Kalulu, c’è questa situazione con Castellanos ma l’arbitro non vede nulla e viene richiamato dal Var per rivedere il colpo del giocatore della Juventus che commette sicuramente una sciocchezza ma dalle immagini non so valutare l’intensità del colpo o l’accentuazione del giocatore della Lazio, ma il giocatore della Juventus fa una sciocchezza e L’intenzione di colpirevienesemprepunita con il cartellino rosso ed è giusta l’Espulsione. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Espulsione Kalulu, Bergonzi non scagiona l’infrazione del francese: «L’intenzione di colpire viene sempre punita con il rosso. Squalifica per due giornate? Dico questo…». L’analisi dell’ex arbitro

