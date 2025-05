Espulsione Kalulu a OpenVAR si fa chiarezza sul rosso | Non chiamo per sta roba qui poi la revisione da parte dell’arbitro

Nell'ultima puntata di OpenVAR, è stata analizzata l'espulsione di Kalulu, protagonista di un episodio controverso durante il match tra Lazio e Juventus. Dopo la manata rifilata a Castellanos, l'arbitro Massa ha preso una decisione discutibile, suscitando interrogativi. La redazione di JuventusNews24 fa chiarezza su quanto accaduto e sul processo di revisione che ha seguito l'episodio. Scopriamo insieme i dettagli di questa controversia.

EspulsioneKalulu, a OpenVAR si fa chiarezza sul rosso: «Non chiamo per sta roba qui», poi la revisione da partedell’arbitro. Cosa è successoNel corso dell’ultima puntata di OpenVAR si è tornati sull’episodio che ha portato all’Espulsione di Kalulu dopo la manata rifilata dal francese a Castellanos nel secondo tempo della sfida tra Lazio e Juve. L’arbitro Massa aveva considerato il contatto non passibile di cartellino: «Vai, vai, vai non c’è nulla. Ti ha toccato il viso, non chiamo per sta roba qui, dai sui. Ho fermato il gioco perché è a terra”, le parole del direttore di gara».A quel punto il VAR invita l’arbitro al monitor: «Guardala, guardala vedi se gli dà il colpo. Aspetta un attimo Davide, check in corso. Questa è la dinamica dall’altra parte, il movimento lo fa. Consiglio On Field Review per una condotta violenta, per una possibile condotta violenta». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Espulsione Kalulu, a OpenVAR si fa chiarezza sul rosso: «Non chiamo per sta roba qui», poi la revisione da parte dell’arbitro

