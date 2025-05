Espianto di cornee da un donatore | due persone possono tornare a vedere

Grazie a un gesto di generosità, due persone torneranno a vedere grazie all'espianto delle cornee di un 45enne di Sorrento, deceduto nel reparto Rianimazione dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. L'Asl Napoli 3 Sud ha ufficializzato la notizia, sottolineando l'importanza della donazione di organi per restituire dignità e speranza.

Crac Maugeri, il processo d'appello: due condanne si trasformano in assoluzioni - Pavia, 11 marzo 2025 – Due assoluzioni, due conferme di condanna, una conferma di un'assoluzione risalente al primo grado e una rideterminazione di pena per l'assoluzione relativa a un solo capo d'accusa: si è concluso ieri il l'Appello del processo per il filone pavese del crac Maugeri, che ha visto emettere sentenza per sei imputati. Si tratta del secondo grado di giudizio di un procedimento avviato nel 2019, un'inchiesta nata come costola del più ampio filone milanese che nel 2012 aveva portato a rivoluzionare i vertici della clinica.