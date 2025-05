Espianto cornee al San Leonardo per la prima volta da paziente appena deceduto | “Grandi opportunità di cura”

Per la prima volta, presso il San Leonardo di Castellammare di Stabia, è avvenuto l'espianto delle cornee di un paziente appena deceduto. Questa procedura rappresenta una significativa opportunità di cura, poiché le cornee saranno donate alla Banca degli occhi regionale, contribuendo a migliorare la vita di chi necessita di trapianti.

